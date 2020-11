Vil erobre brettspelverda med eventyr og fordrukne vikingar

Kultur

I 2016 vart mange idear hivd opp i ei kokande heksegryte i Volda. Med låg kokepunkt har grya kokt dei siste fire åra. Innhaldet har blitt justert. Element har blitt tatt ut og andre tilsett. Grunnbasen står framleis og godgjer seg, men bryggarane i Tombs Foundry AS skal tilsette litt krydder før produktet Heroes of the Sealening er klart for marknaden. Basen i heksegryta inneheld dekadente, elendige og fordrukne vikingar som skal redde verda frå Finbullvinteren og hindre Ragnarok. Smelta saman med humor, eventyr og strategiske val har Tor Erik Aasen, Gard Helset, Are Stenersrød Berge og John Helge Grevstad skapt brettspelet som dei har drøymt om.