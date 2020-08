– Stas at det får henge her i Svendsengarden

Kultur

Mari har eitt år att på utdanninga som faglærar i kunst og handverk ved OsloMet. Eksamensoppgåva ho og medstudentane fekk i vår hadde temaet «Føde». Studentane vart utfordra på berekraft knytt til val av materiale.

Ålesundskvinna ville attskape Pierre Auguste Renoir sitt måleri «Lucheon of the Boating Party» frå 1881. Oppgåva løyste ved å nytte restestoffet frå klasserommet til å skape noko nytt.

– Grunna korona fekk vi ikkje bruke klasserommet. I den vesle leilegheita mi i Oslo bruke eg symaskina mi og arbeidde i om lag ein månad med biletet. Det er ikkje brukt noko nytt stoff. Grunna valet av restestoff er det nokre fargeval som skil seg frå originalmåleriet, seier Gjesdal.

Fru Svendsen

Onsdag var biletet og Gjesdal på plass i lokala til Fru Svendsen i Ørsta. Drivar Anne-Elin Brautaset er tanta til Mari. Då ho såg kva niesa hadde laga ville ho gjerne at biletet skulle henge i Svendsengarden.

– Det er eit bilete som er i tidsånda. Eg har ikkje noko plass eg kan henge biletet sjølv. At tante tok kontakt var kjekt. Det er stas å få lov til å henge opp biletet her. No er det berre å kome hit for å sjå på biletet og oppleve det Fru Svendsen har å by på, seier Mari.

Biletet har no fått sin plass i lokala til Fru Svendsen. Tilbakemeldingane frå dei besøkande lét ikkje vente på seg, og Gjesdal tok med seg mange lovord om arbeidet ho har gjort.