– Å synge i kor generelt – og i Ørstakoret spesielt – er ein livsstil

Kultur

Seier Liv Klepp Myklebust, ein av veteranane i Ørstakoret. Av og til har ho tenkt tanken om å slutte. Det må kanskje vere ei grense for alt, men til no har ho ikkje fått det til. Songen og miljøet i koret har hatt så mykje å seie at noko, nesten livsviktig, ville gå tapt, om ho kutta ut og vart heime øvingskveldane, for ikkje å snakke om dei gongane koret skal syngje ein eller annan staden.