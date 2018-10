«Kjellen» vil latmannsdugnaden til livs

Kultur

Sunnmørsposten: Kjell «Kjellen» Bigset er ute med ei ny musikkvideo - «Latmannsdugnad». Temaet er alt foreldre no sel på Facebook, som ungane før for rundt og selde. Og ikkje berre det: «Kjellen» meiner også at det heile er ein konspirasjon. Meir om det litt seinare.

- Folk gidd ikkje anstrenge seg lenger. Annakvar sak på Facebook handlar no om dette. Då eg spelte på Hasundgot måtte vi ha basar for å få inn pengar slik at vi kunne reise til Ålesund og tape 11-0! rasar «Kjellen».

- Men frosk. Du syng i videoen at det også blir seld?

- Jo, jo, men det er for no å få det til å rime, må du forstå. Når det er sagt, hadde det ikkje forundra meg om folk begynte å selje det også. Og kven er det som ender med å kjøpe alt dette? Jo, stort sett foreldra. Kjellarane deira må snart vere fulle av dasspapir. Papir det er mykje billegare å kjøpe på Europris, påpeikar han.

Og i tillegg til å ville denne latmannsdugnaden, som han kallar den, til livs, er «Kjellen» altså overtydd om at det heile er ein konspirasjon.

- Eg er sikker på at tannlegane er med og puttar sandkorn inn i kjeksa, slik at folk må gå meir til tannlegen. Og kloakketaten er med. Og oppdrettsnæringa, for ikkje å snakke om oppdrettsnæringa. Panert torsk! Kven i farkerten er det som et sånt. Det smakar jo hoppetau, seier «Kjellen».

