Årsaka til interessa for dialekten min er truleg at eg mesteparten av livet mitt har budd andre stader enn i Åmdalen og Ørsta

Kultur

I føreordet står det: «Denne samlinga er meint til husbruk for vanleg språkinteresserte. Føremålet med boka er å ta vare på ord og uttrykk som står i fare for å verte gløymde. Fleire ørstingar seier at dei forstår til dømes uttrykk som å vere aurkjende, å vere frakke og ei blåstøde, men at dei sjølve ikkje brukar slike ord. Då er desse orda på veg ut.»

På «vaskesetelen» står det mellom anna : «Treng du å friske opp ord som ein bruse, ein avrong og ei døragonge? Kva betyr tådestell, jasegeit, knyst og djupebrot? Korleis brukar du uttrykka å vere til stams, å vere naske, å vere gramme og å vere aurkjende?»

Ein får også vite kva som er opphavet til ein del ord, særleg om samanhengen med gamalnorsk i ord som tverrdrivar, røyskattstille og å vere skråsikker.

Reidun Aambø har tidlegar vore førstelektor ved Høgskulen i Volda.

– Årsaka til interessa for dialekten min er truleg at eg mesteparten av livet mitt har budd andre stader enn i Åmdalen og Ørsta. Eg vart også tidleg merksam på skilnader i språkbruk. Sidan mor mi ætta frå Gausemel i Hornindal, brukte ho ein del andre ord og uttrykk enn grannane våre i Åmdalen. I Volda har eg teke i bruk nokre typiske åmdalsuttrykk som borna mine har lært og brukt. Då dei flytta heimanfrå og til andre delar av landet, ville eg sende med dei «ein morsarv» i form av ord, og det er denne som sette heile samlarinteressa mi i gong.

I boka er det sett av ein del blanke felt slik at lesarane kan notere ned sine eigne variantar og eventuelt føye til fleire ord og uttrykk.

Ørsta Mållag er utgjevar av boka. I helsinga frå mållaget heiter det: «Ørsta Mållag har til føremål å auke kunnskapen om og vyrdnaden for dialektane. Med å stø bokutgjevingar som «Haurt nedi Vik og frammi Åmdala. Ord og uttrykk frå Ørsta», oppfyller mållaget eitt av måla laget har sett for arbeidet sitt. Boka har vorte ei innhaldsrik ordsamling med viktige kulturminne for oss alle, no og i framtida.»

Boka er til sals hjå bokhandlane i Ørsta og Volda, og hjå Haugenbok.no.