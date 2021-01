Tussa og VTI Fotball fornyar sponsoravtale

New Articles

Tussa har i ei årrekkje støtta fotballklubben, som har 450 aktive spelarar i allealdersgrupper.

- Vi har eit godt samarbeid med VTI Fotball og er glade for å kunne støtte opp underaktiviteten til ein av dei største klubbane på søre Sunnmøre. VTI Fotball sin visjon om å vereein breiddeklubb det skal vere råd å verte best i, går godt saman med Tussa sine mål ogvisjonar. Tussa ønskjer å vere ein lokal og ansvarleg medspelar, som bidreg til å skapeaktivitet i lokalsamfunna på søre Sunnmøre, seier Ann Kristin Einbu, kommunikasjonssjef i Tussa i ei pressemelding.

Svært nøgd

Runar Aahjem Løvold i VTI Fotball, er svært nøgd med å forlenge avtalen med Tussa.

- For oss som frivillig organisasjon er det heilt avgjerande for oss å ha gode og tryggesamarbeidspartnarar og sponsorar i lokalsamfunnet. Tussa er ein bærebjelke i vårtlokalsamfunn og bidreg til at vi og mange andre, kan leggje til rette for trygge og godeaktivitetar for born, unge og vaksne, seier Aahjem.

- Vi som klubb ønskjer heile tida å utvikle oss gjennom å kunne tilby enda betre aktivitetstilbod, attraktive fasilitetar og ein trygg og god organisasjonsom skal vere enkel for alle å halde seg til. Dette ynskjer vi skal skje utan at vi må gjereaktivitetstilbodet dyrare for medlemmane våre i form av auka treningsavgift, seier Aahjem vidare.

- Sponsoratet frå Tussa bidreg sterkt til at vi kan oppnå akkurat dette, noko vi er veldig takksame for. Tussa har gjennom mange år vore ein støttespelar for barn- og ungdomsaktivitet på søre Sunnmøre, innanfor idrett eller kultur. Dei siste åra har over 100 lag og organisasjonar fått sponsorstøtte frå Tussa kvart år. Den bærande tanken bak Tussa si sponsorverksemd er å bidra til attraktiv lokalsamfunn på søre Sunnmøre, heiter det i pressemeldinga.