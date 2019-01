New Articles

(Fjordingen): Konkurransen for kommuneslagord for nye Volda kommune vart avlyst grunna manglande interesse. Dei 30 forslaga som kom inn vart mildt sagt nedstemt av fellesnemnda.

Fellesnemnda for nye Volda kommune har konkludert med at om ein skal lage eit slagord for kommunen bør dette harmonisere med kommunens profil og seie noko om nye Volda kommune sin identitet.

Eks-ordførar Arild Iversen (Krf) har no i brevs form til dei to kommunane meldt inn sitt forslag til slagord.

- Eit treffande slagord vil formidle ei fortelling om kven vi er, kvar vi kjem frå og kva vi ynskjer å utvikle oss mot, skriv Iversen og viser til at han tok han initiativ til eit kommuneslagord då han sat som ordførar i Volda (2011-2015)

- Mitt forslag til slikt slagord var då "Mot rikare mål", skriv Iversen og viser til at uttrykket er henta frå voldingen Anders Vassbotn (1868‐1944) sin landskjende song "Å leva det er å elska".

- "Å leva det er i arbeid mot rikare mål å trå" har såleis attkjenningseffekt til ein song som svært mange i heile landet kan, skriv han.

Iversen meiner kommuneslagordet kan knyte diktaren og songen til dette området som ein del av vår identitet og styrkar den historiske referansen til Volda.

- Mot rikare mål peikar framover mot nye mål for utvikling. Ordet rikare vert slik eg ser det ikkje einsidig knytt til materiell rikdom, snarare til ei meir overordna rikare utvikling også mot ikkje-materielle mål med utvikling innan kunnskap, kompetanse og kultur som er viktige ingrediensar i det biletet mange har av Volda. Kultur er også eit særleg kjenneteikn ved Hornindal. Det høyrer og med til historia at Anders Vassbotn gjekk eitt år på folkehøgskule i Hornindal, skriv Iversen.

Han avsluttar brevet med håp om at fellesnemnda vil vurdere alternativet.

Denne saka vart fyrst publisert i Fjordingen.