- Eit fantastisk vitamintilskot

Styreleiar i Bøstrand Transport, Geir Bjørlykke, takka på vegne av leiinga i transportbedrifta då ho torsdag vart overrekt Ørsta kommune sin næringspris.

- Bøstrand Transport AS er ein verdig vinnar av Næringsprisen 2018. Dei har gjort ein stor innsats i næringslivsamanheng for Ørsta. Yngve og Andre Bøstrand har sidan sommaren 2012 satsa strategisk og skapt mange nye arbeidsplassar, og vore eit godt førebilete for bransjen og næringslivet både lokalt og nasjonalt, heiter det m.a. i grunngjevinga for prisen.

Styreleiar Bjørlykke fortalde om ei bedrift som gjer alt anna enn å ligge på latsida.

- Hardt arbeid har gitt resultat. Vi legg lag på lag etter gammal sunnmørsk metode, og brukar pengar på å investere når vi har noko å investere med, sa Bjørlykke etter overrekkinga av prisen.

Bedrifta har sidan 2012 tredobla omsetninga, og kjem i år til å få ei omsetning på kring 95 millionar kroner.

- Vi kviler ikkje på lauvbæra, no skal vi kjøpe oss traller og fleire bilar og tilsette meir folk i samband med avtale med ein nykunde, fortalde styreleiaren nøgd.

Han takka fleire, m.a. kommunen og næringssjefen for den tilrettelegginga som vart gjort for Bøstrand på Mosflata.