Positiv til felles fyrverkeri i Volda nyttårsaftan

Brannsjefen i Volda er positiv til at det vert eit felles fyrverkeri i Volda nyttårsaftan.

Det er Sverre Osdal som har teke initiativ til dette. Han ønskjer at kommunen støttar fyrverkeriet økonomisk.

- Kommunen er positiv til at det vert arbeid med eit slikt tiltak. Når det gjeld kommunen sitt engasjement og økonomisk støtte, så er dette noko som må politisk handsamast sidan det ikkje er avsett midlar i budsjettet til slike ting, skriv brannsjef Roy Inge Heltne i eit brev til Osdal.

- Etter det vi kjenner til så er liknande fellesarrangement andre stadar i hovudsak basert på dugnad, at folk betalar inn til fellesfyrverkeri i staden for eiga oppskyting, sponsing frå bedrifter og organisasjonar, og tilskot frå kommunen. Kommunen oppmodar om at det vert arbeidd vidare med planane, og vil kunne handsame ein søknad om økonomisk støtte når meir detaljerte planar og kostnadsoverslag ligg føre, skriv brannsjef Heltne.