Ein augeopnar

Professor em. ved Universitetet i Oslo, Hans Fredrik Dahl, er ein profilert skikkelse i norsk akademia. Frå å vere radikal sosialist og forleggar i PAX på sytti-talet, gjekk han den akademiske vegen og vart til slutt professor og ein av dei fremste i sitt fagområde innan ideologisk tenkning i det 20. århundre. Som ateist og marxist hadde han mange gonger stilt seg kritisk til den religiøse dimensjonen av livet.

Men i 2006 vart han råka av alvorleg sjukdom, med både hjarteinfarkt og slag på ein gong. På sjukeleiet tilkalte han prest med ønske om å bli ein kristen og få nattverd, då han trudde at han skulle døy.

Men Hans Fredrik Dahl overlevde. Og no klarte han ikkje å gå tilbake der han hadde vore før. Engasjementet og forfattarskapet hans fekk ein ny klang etter dette. Han hadde fått opna augene for noko nytt som likevel hadde vore der heile tida.

I bibelfortellinga denne søndagen møter vi ein mann som er fødd blind. Læresveinane og menneska rundt forsøker å forklare årsakane til sjukdomen. Men Jesus går ikkje inn i forklaringsmodeller. Han ser mennesket. Ikkje berre det fysiske behovet, men og det andelege. Mannen får augene opna fysisk, men no kan han sjå Jesus klart og trur.

Kanskje har du fått deg ein skikkeleg augeopnar ein gong? Ein augneblink der du får skjøne og forstå noko som kanskje har vore rett framføre deg utan at du har sett det? Slik opplevde Hans Fredrik Dahl det. Det kroppslege behovet bana vegen for det andelege.

Og eg lurar på om ikkje det fysiske og det andelege er nærare knytta enn vi trur? Av og til kan ei krise gi oss ein dytt i riktig retning. Kan vi tørre å ta sjansen på å opne augene for noko nytt?

Bøn: Gud, takk for di omsorg. La oss ikkje lukke augene for deg, og heller ikkje for vårt medmenneske.

1 Då Jesus kom gåande, fekk han sjå ein mann som hadde vore blind frå han var fødd. 2 Læresveinane spurde: «Rabbi, kven er det som har synda, han eller foreldra hans, sidan han vart fødd blind?» 3 Jesus svara: «Verken han eller foreldra hans har synda. Men no kan Guds gjerningar bli openberra på han. 4 Så lenge det er dag, må vi gjera hans gjerningar som har sendt meg. Det kjem ei natt då ingen kan arbeida. 5 Så lenge eg er i verda, er eg lyset i verda.» 6 Då han hadde sagt det, spytta han på jorda og laga til litt leire av spyttet og smurde på auga til mannen. 7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå.

35 Jesus fekk høyra at dei hadde kasta han ut, og då han møtte mannen, spurde han: «Trur du på Menneskesonen?» 36 Mannen svara: «Kven er han då, gode herre, så eg kan tru på han?» 37 «Du har sett han», sa Jesus. «Det er han som no snakkar med deg.» 38 «Eg trur, Herre», sa mannen. Og han tilbad han.

