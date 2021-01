For abonnentar

Eg var vaksen før det gjekk opp for meg at medisin ikkje er ein eksakt vitskap, at det ikkje alltid finst ei gitt løysing på eit problem eller éi behandling for ein bestemt sjukdom. Det gjekk opp for meg at i tillegg til utdanninga, må legar bruke skjønn og erfaring, dei må prøve og feile. Slik forstod eg endeleg at ikkje alle legar er like flinke, noko som sjølvsagt er heilt urimeleg. Like urimeleg som at ikkje alle pilotar er like flinke.