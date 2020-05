For abonnentar

Den kollektive kunna er fascinerande. Det at ei bygd, ein by eller eit land er betre til noko eller har ein større kultur og tradisjon for noko enn andre plassar. Kvifor er det så mange forfattarar på Island? Kvifor syklar danskane så mykje meir enn andre? Kvifor er det så mykje bra musikk i Ørsta/Volda?