Sport

Det er framleis over ein månad til det første sparket på ballen skal takast i 4. divisjon for herrar i 2022, men laurdag skal den første offisielle kampen spelast. Etter ein svært god sesong i 4. divisjon i fjor kvalifiserte Hovdebygda seg til NM i fotball for første gong på mange år. Laurdag vert det lokaloppgjer når Volda kjem på besøk til den nye kunstgrasbana i Hovdebygda.