Ørsta fekk revansje mot Langevåg

Sport

I fjor haust vart det eit surt tap på heimebane då Ørsta og Langevåg møttest til lokaloppgjer i 3. divisjon i handball. Laurdag jakta Ørsta revansje og lukkast. Etter halvspelt kamp var Ørsta i føringa 17–14. Gjestene hadde kontroll på kampen. På det meste var dei i leiinga med åtte mål på stillinga 28–20. Heimelaget kutta leiinga litt før sluttsignalet gjekk, men sigeren var aldri truga for Ørsta sin del. Sivert Åmodt Amundsen og Ruben Rekkedal Nydahl vart toppskårarar for Ørsta med ni mål kvar.

Ørsta er no inne i ein god periode. Sist helg vart det sigrar borte mot Frøya og Orkanger. Med sigeren mot Langevåg står Ørsta med tre sigrar på rad. Poenga som Ørsta sikra seg gjorde at dei og gjekk forbi Langevåg på tabellen og klatra opp på 7.-plass. Komande laurdag kjem Orkanger IF på besøk til Ørstahallen. Totalt seks kampar står att i serien for Ørsta denne sesongen.