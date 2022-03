Fire år sidan sist - no er det klart for tradisjonsrenn

Sport

Bjønnameisterskapen på Bondalseidet har vore fast tradisjon sidan 1962 og rennet har dermed jubileum laurdag 12. mars. Men no er det fire år sidan Bjønnameisterskapen har blitt arrangert ved Ørsta skisenter. Snøforhold har gjort at rennet har blitt flytta til Hornindal og Stranda.

– Alpingruppa nemner også hendinga då ei sentral drivkraft i alpingruppa, Egil Åmbakk, omkom i snøskred i mars 2019. Åmbakk var rennleiar og alt var organisert og på plass for å kunne gjennomføre renn på Strandafjellet søndagen. Då den tragiske beskjeden kom laurdagskvelden vart rennet avlyst. Egil var alpintrenar og ein veteran i alpingruppa. Det er mange både i klubb og krets som har lært mykje av han om alt som må vere på plass og organiserast under eit alpinrenn, skriv Ørsta IL alpin i ei pressemelding.

Koronarestriksjonar og stengde skisenter har prega dei to siste åra. Konsekvensen av dette er at mange har falt frå å vere aktive alpinistar.

– Men ei kjerne er igjen og fleire her hevdar seg i toppen nasjonalt. No til helga ser det endeleg ut til at snøforholda er gode og alle koronarestriksjonar endeleg er fjerna slik at rennet kan bli gjennomført på heimebana på Ørsta skisenter. Ørsta alpin har fått med seg bla ein del tidlegare alpinistar som funksjonærar. For tidtaking har klubben leigt inn Trond Hoff frå Molde for å hjelpe til med dette.

Rennet er ein del av Sparebanken Møre-cupen, og deltakarane får poeng etter plassering som vil verte summert opp mot slutten av sesongen. Rennet er også med på å rangere kva plassering ein får i startpuljane på hovudlandsrennet.

– Ein ventar deltaking frå løparar frå heile kretsen og Sogn og Fjordane denne dagen. Det er lagt inn kort og lang løype. Flott om tidlegare deltakarar gamle og unge vil delta for å heidre jubilantrennet. Ein oppfordrar også lokale born og skiløparar som har delteke på Sparebank1 cup og Opel rekrutten til å delta på det tradisjonsrike Bjønnameisterskapen. Påmelding skjer via min.idrett.no eller ved å kontakte Ørsta alpin, skriv alpingruppa.