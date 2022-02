Ørsta og Hovdebygda godt i gang med sesongførebuingane

Sport

Dei fleste lokale seniorlaga i fotballen er godt i gang med å legge grunnlaget for årets sesong. Etter to år med mykje frustrasjon og lite kampar ligg alt til rette for vanleg seriespel i 2022. Hovdebygda gjennomførte ein god sesong i 4. divisjon i fjor og imponerte med ein 4.-plass. Sist veke spelte dei årets første treningskamp mot Volda 2 i Volda. Kampen enda uavgjort 3–3. Vetle Lund Rossnes, Daniel Reza Malakzadeh og Ola Gretland skåra måla, medan Adrian Gjengår, Reza Abouzari, Jon Andre Rebbestad spelte sin første seniorkamp for Hovdebygda.