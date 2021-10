Sport

At Hovdebygda skulle opp i toppen av 4. divisjon i fotball denne sesongen var det ikkje mange som hadde spådd før årets sesong. I 2019 sikra dei seg opprykk frå 5. divisjon, men grunna koronapandemien skulle det ta eitt og eit halvt år før dei fekk prøve seg på nivået. Etter tap mot Herd og SIF/Hessa i dei to første kampane var det behov for poeng. Hovdebygda hadde levert gode prestasjonar i dei to første kampane, men det var først etter 5-3-sigeren borte mot Norborg/Brattvåg 2 at poengfangsten byrja for alvor. 18 poeng på dei siste åtte kampane vart fasiten og totalt 21 poeng på 11 kampar summerer opp årets sesong for Hovdebygda.