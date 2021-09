Sport

– Det ser ut som årets 1. divisjon blir slik at alle slår alle og det er ingen lette kampar der du er garantert to poeng. Vi håpar at folk vil gå mann av huse søndag og støttar oss i ein tøff kamp, seier Volda-trenar Halldór Stefán Haraldsson på heimesidene til Volda handball før kampen mot Grane Arendal søndag.

Volda starta årets sesong på bortebane mot Levanger. Volda var i føringa og hadde sjansen til å sikre seg full pott i sesongpremieren, men i staden enda kampen uavgjort 26–26. Søndag er det nye poengsjansar mot Grane Arendal. Haraldsson forventar ein ny tett kamp.

– Kampane mot Grane er vanlegvis jamne. I fjor vann vi med eitt mål heime og med to mål i Arendal, og vi forventar at det blir jamt også denne gongen.

– Vi må bygge vidare på det angrepsspelet som vi viste mot Levanger, samtidig som vi må prøve å få fleire mål på kontringar og i ankomst.