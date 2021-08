Sport

I dei to første seriekampane i 4. divisjon har Hovdebygda levert gode prestasjonar, men det har ikkje blitt poeng. Borte mot Herd og heime mot Sif/Hessa har det blitt tap. Fredag reiste Hovdebygda til Uggedal stadion for å spele kamp mot Norborg/Brattvåg 2 på naturgras og det enda med 5-3-siger for bortelaget.