Kvart måndag går praten laust mellom tung pust og sterke hjarteslag på Ørsta stadion. Kommentarar om springeskoa er lovleg eller ikkje kjem etter kvart som fleire kjem til og gjengen beveger seg ned på tartandekket. Tartanmåndag har blitt eit fenomen. Treningsøktene har gått frå å vere to kameratar til å bli ein sosial møtestad og eit godt treningsmiljø med prestasjonar på eit høgt nasjonalt nivå. For nokre år sidan bestemte Sverre Hoggen og Terje Rebbestad seg for å møtast på Ørsta stadion for ei intervalløkt måndag klokka sju. Treningsøkta vart spikra i kalenderen og etter kvart fekk den namnet Tartanmåndag.