Sport

Denne veka hadde Sunnmøre fotballkrets samling med Drømmetrenarkullet for 2021. Under samlinga vart prisen for årets drømmetrenar 2020 delt ut. Rune Johnson, Mork IL, var blant dei nominerte og vann prisen.

- Årets vinnar vart Rune Johnsen – Mork IL. Vi gratulerer Rune med heideren, skriv Sunnmøre fotballkrets på sine heimesider.