Sport

Malene Aambakk og den danske klubben Odense har levert ein god sesong. I Champions League spelte dei seg fram til åttedelsfinale og laurdag kan 28-åringen bli dansk seriemeister. Odense har spelt seg fram til sluttspelsfinale. Sist laurdag vann dei 28-20 på bortebane mot Viborg. 29. mai er klart for returoppgjer. Med siger her vil Aambakk og Odense vere dansk seriemeister og klar for spel i Champions League.