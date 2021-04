Første sykkelkonkurranse i nytt anlegg

Sport

For første gang under X2 Festivalen vart det arrangert XBike oppe i det nye anlegget til Bratt Sykkelklubb.

– Torsdag vart det sett i gang ein dugnad i Bratteberg for å få vekk snøen som låg tjukt over sykkelløypa. Takka vere hjelpa frå Møre Folkehøgskule, og flaks med godt vêr, vart sykkelløypa klar til konkurranse på søndag. Til saman vart det brukt over 14 timar med snømåking, seier sportsansvarleg Børre Lunde i ei pressemelding.

Gjennomføringa av konkurransen vart ein suksess.

– Dagen har gått over all forventning! Det var kjempestemning. X2 si eiga festivalvogn med DJ skapte liv og stemning under konkurransen.

XBike vart sendt live gjennom X2 sine kanalar, slik at dei som ønskte å få med seg konkurransen kunne sjå det heime i stova.

Resultatliste XBike X2 Festivalen 2021

Junior (U16)

1. Andreas Smehus Lind

2. Stian Gaudestad

3. Amund Groven





Dame

1. June Jansson

2. Annette Gjeterud

3. Anita Lah





Herre

1. Tom Amdam

2. Fredrik Wold

3. Mats Hustad