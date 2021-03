Sport

– I vinter planlagde vi for ein normal sesong i 2021. Den skulle begynt 16. april, om få dagar er det fire veker til og det er lite som tyder på at breidda får ha kontaktfotball neste veke, så vi må forskyve seriestarten. Blir det opning for vanlege treningar 1. april blir første seriekamp 1. mai, om det ikkje blir før 15. april blir det ikkje før 15. mai.