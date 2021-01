Framleis uavklart trenarsituasjon for fleire

Sport

Korleis fotballsesongen blir for lokalfotballen i 2021 er det for tidleg å seie noko om. Dei lokale klubbane har håp om at det blir sesong både i 4.-, 5.- og 6. divisjon på herresida og 3. divisjon på damesida. Sjølv om situasjonen er uavklart jobbar klubbane med å vere førebudde til sesongstart. Nokre av klubbane som Ørsta og Hovdebygda er i gang med treningar på individuelt nivå, og vil kome i gang med koronatreningar ute når forholda ligg til rette for det.