Sport

I 2019 sikra Ørsta seg opprykk frå 4.- til 3. divisjon. I 2020 vart det ikkje spelt ein offisiell kamp på seniornivå grunna koronapandemien. Mange av spelarane på det unge Ørsta-laget fekk likevel eit kamptilbod om hausten gjennom samarbeidslaget Ørsta/Volda/Folkestad på J19-nivå. No er det klart at Rune Johnsen tek over trenaransvaret etter Kjell Einar Dagfinrud og Henning Nygård.