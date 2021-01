Sport

– Eg har alltid likt å drive på med ungdomsfotball og utvikling. Det har vore lite aktuelt å ta over eit seniorlag tidlegare. Då eg fekk spørsmålet frå Ørsta var det spennande. No er det ein fin miks mellom junior- og seniorspelarar. I tillegg får eg følgje juniorspelarane frå fjor inn mot seniornivået, seier Austrheim som var trenar for juniorlaget Ørsta/Hovdebygda sist sesong.