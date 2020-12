Kjempa seg til gull og sølv

Sport

Renneleiar Dag Jarle Aa frå Hovdebygda IL langrenn med fleire stod på i timane før start for å gjere forholda på Bondalseidet så gode råd søndag. Krinsmeisterskapen i klassisk stil stod på programmet. Med snøfallet tidlegare i veka såg det ut til å bli gode forhold, men mildvêret fredag og spesielt laurdag gjorde at det kvite gullet smelte fort for langrennsgruppa. Søndag ettermiddag var i overkant av femti deltakarar frå heile Møre og Romsdal klare på start og kjempe om KM-medaljane.