Vart årets Fair Play-klubb

Sport

Volda TI – Fotball vart torsdag kåra til årets Fair Play-klubb i Sunnmøre fotballkrets. I år har det blitt lagt særleg vekt på kampvertane si rolle og smittevern når vinnaren skulle kårast.

– Fotballsesongen 2020 har vore ein annleissesong og krevjande for alle. Det har vore imponerande å sjå den innsatsen og det arbeidet klubbene har lagt ned for å legge til rette for god og trygg aktivitet i tråd med smittevernreglane. Dette har også blitt vektlagt i denne tildelinga, i tillegg til kriteria som har vore gjeldande dei siste åra. Eit godt forankra verdisett, synleggjering og gode haldningar er avgjerande for gode og inkluderande klubb- og lagmiljø. Denne prisen heng høgt og går til klubbene som skil seg ekstra positivt ut. seier fagansvarlig Fair play i NFF, Rasmus Olstad Semmerud til fotball.no.

Prisen er på 10.000, i tillegg til plakett.