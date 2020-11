Sport

G20-laget til Ørsta handball er i Trondheim i helga for å spele to kampar i 1. divisjon. Laurdag kveld var Stjørdals-Blink motstandar i Stjørdalshallen. Store delar av 1. omgang vart jamspelt, men inn mot pause tok gjestene initiativet. Ført an av Ruben Rekkedal Nydahl og Odin Silseth Tømmerbakk i angrep tok Ørsta leiinga og gjekk til pause på stillinga 20–15.