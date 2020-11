Volding kjempar om opprykk til Eliteserien

Sport

Søndag var voldingen igjen i startoppstillinga då Sogndal reiste austover for å møte Strømmen. Etter å ha hamna under 1–0 før pause slo gjestene tilbake i 2. omgang og utlikna ved Kristoffer Hoven. Kampen enda uavgjort 1–1. Det gjer at Sogndal ligg på 3.-plass i OBOS-ligaen. Tromsø toppar tabellen med 49 poeng framfor Lillestrøm. Med ein kamp meir spelt ligg Sogndal berre eit poeng bak Lillestrøm og direkte opprykksplass.