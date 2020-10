To skarpskodde og røynde lag møttest i den avgjerande finalen

Sport

Det var godt publikumsframmøte, der humør og stemning var på topp, og kommentarane sat laust.

Etter innleiande rundar siste 14 dagane, så var det duka for semifinale og finale. Etter harde innleiande dystar var det to skarpskodde og røynde lag som møttest i den avgjerande finalen. Begge laga utnytta all si erfaring, og taktiske kløkt, så kampen drog ut i tid, og var ikkje over før sola hadde teke kveld.

På det sigrande laget spela kaptein, Bjørnar Ingebrigtsen, Ragnar Heggestad og Bård Johansen, som alle måtte ta fram sitt aller beste for å hale sigeren i land, og kunne ta imot vel fortente pokalar.