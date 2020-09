4.- og 7. plass for Elias og Andrine

Sport

- Eg hadde vona på litt betre resultat, men er godt nøgd med 4. plass, sa Elias.

Elias er no i same treningsgruppe som gullvinnar Kasper Sagen. Motivasjonen er høg for vidare satsing.

7. plass for Andrine

Andrine Hjellen Haugland tok 7. plass i spyd med eit kast på 41,30 m. Med det klarte ho sesongmålet på topp-8-plassering i NM.

Andrine og Elias stadfesta igjen at Ørsta IL friidrett har to utøvarar på nasjonalt toppnivå i spyd.

NM i friidrett vart arrangert på Fana stadion i Bergen 18.-20- september.