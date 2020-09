Sport

(Sunnmørsposten) – Eg er utruleg letta over at vi vann denne gangen, fordi eg før kampen sa det er sjukt vanskeleg å møte eit nyopprykt lag på bortebane i den første kampen. Du blir alltid litt stressa når det er serieopning, og spesielt når du startar på bortebane. Det var kjekt å sjå at vi fekk ein seier, seier Volda-trenar Halldor Haraldsson til Sunnmørsposten.