– Turen over fjellet vart ei annleis oppleving for oss i år

Sport

Også det årlege høgdepunktet «sykkel-Birken», der snart 10000 syklistar tek turen på om lag 90 km over fjellet frå Rena til Lillehammer, var avlyst grunna pandemien. Men ut på sommaren kom meldinga at nyskapinga «sommar-Birken» no skulle sjå dagens lys. Der kunne ein når som helst i løpet av juli og august ta turen i Birken-løypa og dokumentere dette elektronisk for så å få det godkjent som gjennomført ritt i 2020.

Det synte seg at dette var noko som lokka syklistane i vårt område. Nest siste veka i august var det 14 lokale syklistar som gjennomførte denne styrkeprøva. Vanlegvis er ein sosial busstur ein viktig del av Birken-opplevinga, men for å redusere koronarisikoen spreidde klubben seg på fleire bilar på turen nedover. Likevel var det 11 av dei 14 som møttest og starta samtidig på Rena laurdag morgon, ein starta seinare på dagen og to tok turen nokre dagar seinare.

Desse 11 hadde også ei felles samling fredagskvelden. Kvelden vart nytta til å studere vêrmeldingar og planlegge sykkelturen neste dag. Som dei gode vestlendingar vi er, hadde vi valt den einast helga der det var meldt store nedbørsmengder i området der vi skulle sykle. Men syklistane er også evige optimistar, så fokuset var på at det også var meldt periodar med opphald, og planen var å nytte desse til å kome over fjellet på ein god måte.

Laurdag morgon kom, og dei heftige regnbyene som alle hadde høyrt på heile natta var vekke! Optimismen steig, og vi sette oss i bilane og køyrde av garde mot Rena. Og vi kom oss heilt til sørside av Mjøsa før det hølja ned igjen. Men framleis fokuserte vi på at det var byer, og at det såg lettare ut i den retninga vi skulle.

Vel framme på Rena var vêret igjen på vår side, og det var berre nokre få dropar i lufta då vi skanna den første QR-koden med mobiltelefonane og tok laust på turen.

Første strekket av Birken er opp til Skramstadsetra der den andre QR-posten var. Planen i år var å sykle samla så lenge som mogleg før vi delte oss opp i fleire grupper om det var naturleg etter kvart. Vêret var framleis med oss, og vi sykla samla til etter det berykta «gå-partiet» som er kjent frå TV-sendingane frå Birken. Etter dette partiet fekk ein av syklistane problem, og vi fann det tryggast å be om hjelp for at han skulle kome trygt ned frå fjellet, noko han også gjorde. Etter dette delte vi opp gruppa, slik at dei som kom først over fjellet kunne ta oppdraget med å køyre frå Lillehammer til Rena igjen for å hente bilane vi hadde parkert der.

Turen over fjellet vart ei annleis oppleving for oss i år. Vanlegvis syklar vi saman med tusenvis av andre på stiar og grusvegar og har nok med å følgje straumen. No var vi meir åleine, og måtte stoppe og sjekke skilt og GPS for å vere sikre på at vi tok rett retning i fleire av dei mange kryssa som vi plutseleg la merke til. Den fremste gruppa fekk lønn for strevet og kom seg over i ganske så fint vêr. Dei bakarste syklistane vart innhenta av regn og tore og hevda etterpå at dei var dei som fekk den mest autentiske Birken-opplevinga med gjørme, skit og rare lyder i syklane anten ein trødde framover, bremsa eller gira.

På vegen ned mot Lillehammer letta vêret for alle og motet steig når målet nærma seg. Arrangørane hadde prøvd å skilte løypa utanom den berykta Ballettbakken, men av gamal vane svinga dei fleste av oss innom den også denne gongen. Alle kom heile ned bakken, men mange fekk seg ein støkk av nokre ekstra grøfter som var laga for å leide vatn ut på sida av bakken.

Vel i mål var det tradisjonen tru felles middag med gode historier og diskusjonar om dei opplevingane vi hadde hatt. Ein annleis Birken var unnagjort, men dei fleste var samde i at vi sjølv om vi gler oss til neste år med nokre tusen til i løypene saman med oss, hadde fått ei flott oppleving i eit år som også blir hugsa som eit spesielt Birken-år.