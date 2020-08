Partnarbyte i Volda tennislag då spelarar svinga racketen i dobbelturnering

Sport

Ei bane som kvalitetsmessig har gjenoppstått frå dei daude i år, etter mektig innsats frå mellom anna eldsjela og dugnadskongen Egil Reite. I turneringa vart nemnte Reite plassert i tospann med evigunge Sverre Johnsen, som nok ein gong vart tvinga til å måtte takle ein av Reitebrørne sine verbale krumspring i tenniskampar.

Johnsen, som tidlegare på morgonkvisten hadde funne tonen med ein gamal korpskjenning, verdsvante Ingunn Egset frå Sæbø, då dei begge var utlåste frå bana. Johnsen si unnskuldning, «eg vert så skiten på skona, så eg betalar ikkje kontigent på utebana» har særpreg, men kan knapt kallast truverdig. Egset og Johnsen hadde truleg spela med takt og harmoni, men Egset fekk heller æra av å svinge instrumentet med den halvt så gamle og særs spreke ungkalven Kristian Nybakk på 38 år. Dei fire andre parene som stilte på den raude grusen var: Robuste og hardtslåande Jørn Festøy saman med fysisk sterke og energiske Jarnfrid Folkestad, den finslepne volleyguden og eksilbergensar Odd Nesse saman med heile Volda Tennislags lokale Ingrid Espelid Hovig; Ermelita Folkestad.

Sidan alle dei kvinnelege innslaga var opptekne, måtte mannen med den gudbenåda vinnarskallen, Hans Reite, ta til takke med mannleg partnar i Rosauro Romanes, som på den andre sida hadde ein serve som kunne penetrere sjølv den mest hardføres forsvarsmur.

Siste par ut var Arnt Kristian Vigdel Kolnes og Ole Wirum. Kolnes som håpa hans lange erfaring som radiolog ville gje han ein fordel, fann dessverre fort ut at det berre var lydbølgjene frå partnar Wirums høglytte serve-stønn som vart fanga opp av hans svært sensitive øyrer.

Formatet i turneringa var eit gruppespel etter «alle mot alle»-prinsippet, der dei to beste laga i gruppa gjekk til ein endeleg finale. Rogalendingen Kolnes som ankom arenaen på sykkel, var eit særs uventa syn, ja nærast som lyn frå klår himmel. Han snakka tidleg ned sine ferdigheiter og gjekk frå Mods´ eine slager «Eg vil hjem» til «Gje meg litt mer», etter at nettspelet hans vart meir og meir nådelaust og likt Stefan Edbergs i hans glansdagar. Kolnes komplementerte då Wirums ikkje-eksisterande nettspel, og paret kunne cruise gjennom dei innleiiande kampane utan poengtap.

Den andre finalebilletten var det større rift om. Dei einaste parene som tidleg melde seg ut av finalekampen var naturleg nok det tilsaman 140 år gamle paret Egil Reite og Johnsen, samt Nesse og Folkestad Sr. Her må nok Folkestad ta si del av skulda, då det kunne verke som hennar eigne freistingar rett og slett vart for freistande på fergeturen over fjorden, då fotarbeidet hennar ikkje akkurat var på Jennifer Beals-nivå denne dagen. Kampen om å møte Kolnes/Wirum levde heilt til siste kamp, og det var til slutt det brutale paret Festøy/Folkestad jr som kunne triumfere med sin krafttennis. Kanskje noko overraskande på papiret, men elles velspelande Nybakk kunne ikkje hoste opp nok vinnarvilje til å føre turneringas best kledde og motedesigner Egset til finale. Krigarane Festøy/Folkestad jr viste seg ikkje som den barmhjertige samaritan i den siste kampen, viste inga medkjensle ovarfor Reite og partnar Romanes, og tilskodarar kunne følgje slaktet heilt til Reite hadde utanda sitt siste - knød!

Finalen starta som hør og bør med nye ballar. Ballane viste seg raskt for harde å handtere for Festøys elles knallharde biceps. Folkestad jr, med det knallharde fornamnet Jarnfrid, byrja å tvile på sin partnars utrustning, og i rein Ungkarskvinne-stil kommanderte ho ned frå tribuna Odd Nesse; spelaren med det silkemjuke touchet og dei vennlege orda. Partnarbyte vart dermed gjennomført, i håp om at motsetnader tiltrekk kvarandre. Det nye superparet fant raskt kjemien, og Kolnes og Wirum vart fort like makteslause som ein tenåring i kamp mot det periodiske system. På 3-5 og med serven mot seg, klarte heldigvis Kolnes å høyre tonar frå hans gullalder på 80-talet, og igjen var det Mods; denne gangen med slageren «Revansj». Kolnes inspirerte raskt Wirum til å finne fram kick-serven og forehanden, og vipps var saldoen 6-5 i Kolnes/Wirum sin favør. Kolnes klarte likevel ikkje å halde hovudet kaldt då han serva for matchen og dobbeltfeil vart presentert som om det var hans doktorgrad. Kjemien hadde dog vorte vanskelegare å meistra for motstandarparet, og dei måtte dermed avfinne seg med «Nokså godt» etter 1-7 i tie-breaket. Dermed 7-6 til Kolnes/Wirum som kunne feire sigeren med tonane frå «Me to går alltid aleina».