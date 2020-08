Sport

Laurdag 12. september skulle Urke Challenge 2020 etter planen bli arrangert, men styre har valt å avlyse fjelløpet i år.

- Styret i Saksa Turstiforeining har bestemt at Urke Challenge 2020 avlysast. Dette med bakgrunn for regjeringas siste og oppdaterte corona råd. Alle som var påmelde til årets løp vil få refundert startkontigenten. Me håpar at me kan kome sterkt attende med Saksaløpet 2021, heiter det i ei pressemelding.