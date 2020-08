– No er det berre å kome skikkeleg i gang

Sport

For dei som er glad i lokalfotball har det vore lite å glede seg over dei siste månadane. 1. august vart det igjen opna opp for kampar i barne- og ungdomsfotballen. Med klarsignalet frå regjeringa og helsemyndigheitene, er dei lokale klubbane klare til aksjon. Laurdag samla J13-laga til Ørsta, Volda og Hødd seg på Aurstad Arena for miniturnering. Den første kampen mellom Ørsta og Volda vart den første teljande kampen på Ørsta stadion denne sesongen.