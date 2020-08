– Vil delta i NM

Sport

Ole Fredrik (10) syns det har vore ei veldig spennande treningssamling, og han har fått lære svært mykje, seier han. -eg har lært mange nye triks, og har blitt kjent med mange nye venner. Det har vore slitsamt, men kjempekjekt. -for å bli god i Trial må ein vere både sterk og smidig, og halde ut lenge, og det er ikkje lett!

Trial er ein motorsport der ein får styrka både motorikk, balanse, muskelstyrke, og mental styrke samt mot. Sporten kan sjå farleg ut ved første augekast, men det er svært lite skader i denne sporten. Utøvarane nyttar godt beskyttelseutstyr, og det handlar ikkje om stor fart, men heller om styrke og balanse og kontroll over sykkelen.

– Eg har vore på treningsleir både i fjor og forfjor også, så dette er min tredje treningsleir, seier Gustav Wilhelmsen (14). Ein melder seg på for trening i den klassa ein konkurrerer i, eller går opp ei vanskegrad på trening for å få brynt seg litt ekstra. Når ein køyrer løp, altså konkurransar i Trial, så er det delt inn i ulike konkurranseklasser etter nivå. Elite er toppnivået, deretter er det A, B, C og D, og rekrutt samt minirekrutt for dei aller minste. No konkurrerer eg i C, men trener på leiren i B, og har som mål å bli god nok til å rykke opp til B for neste sesong.

I år var det over 80 motorsportutøvarar samla på ei 4-dagars treningssamling. Denne vart arrangert på Skodje i år, og neste år vert den på Skiptvet på Austlandet. Utøvarane er både vaksne, ungdom og born ned til 5 år. Sporten eignar seg for alle, og ein nyttar Trialsykkel som er tilpassa i størrelse og motorkraft etter kvart som fysikk og evner utviklar seg. For dei aller minste nyttar ein små elektriske syklar, og dei vaksne/største utøvarane nyttar motorsyklar på opptil 300 ccm. Årets samling viser at det er fleire og fleire jenter i Trialsporten, og det var rekordmange unge jenter på leir i år.

Mor til Ole Fredrik, Marianne Furnes Flusund, syns også det har vore ei god samling:

– Borna lærer å bli tryggare på Trialen, og dei får ein veldig god sjølvtillit av ei samling som dette. Som foreldre er det veldig bra å møte så mange fantastiske folk i trialmiljøet, og det er eit utruleg ope og inkluderande miljø; alle hjelper alle. Om du opplever at du står fast, anten i forsøk på å klatre ein fjellknaus eller har tekniske problem, så er der alltid nokon som rekker ut ei hand for å hjelpe, og det meste løyser seg uansett. I tillegg får vi som foreldre litt meir kunnskap om korleis vi kan legge til rette for borna vore i ein treningskvardag, og har med oss litt nye teknikkar heim.

Volda og Ørsta Trialklubb har faste treningar på bana i Hjartåbygda, og har trening meir eller mindre heile året. Klubben har syklar som kan leigast av nye utøvarar, og der er sikkerheitsleiar til stades som kan hjelpe i gong og vise både utøvar og foreldre når nye vil prøve seg i sporten. Det viktigaste er at dei har på seg hjelm og ryggskinne og anna beskyttelseutstyr, slik at køyringa skal vere så trygg som råd. Vi som er foreldre må vere til stades og bidra under trening, og det gir ei unik anledning til å bygge gode relasjonar med borna våre og andre utøvarar og foreldre. Vår hovudsponsor, Sparebanken Møre, bidreg med midlar som gjer at vi kan støtte utøvarar som vil reise på treningssamlingar som dette, og det er svært kjærkome for klubben. Gjennom avtalen vår med Sparebanken Møre får vi også gjort nødvendige investeringar på klubbhuset vårt, og vi sikrar ei god drift i klubben med stadige utviklingsmoglegheiter for utøvarane, seier Marianne Flusund, og legg til at vi er svært takksame for all støtte frå både foreldre og familie til utøvarane, og våre ulike sponsorar som bidreg. -for alle som måtte ha lyst til å prøve seg i denne spennande sporten, så er det berre å ta kontakt med klubben vår; vi har alltid plass til fleire.

– No er det berre å trene meir heime, og lade opp til neste løp, seier Gustav Wilhelmsen.

– Snart er dei siste to løpa i Midtnorsk Mesterskap, og til hausten har eg planar om å delta både på NM og Lag NM. Det gler eg meg veldig til, men det må bli mykje trening i haust så eg blir best mogleg.