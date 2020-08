– Nilsen er ferdig i Brann

Sport

Dei siste vekene har det vore mykje spekulasjonar rundt Brann-trenar Lars Arne Nilsen. Bergensavisen skriv måndag morgon at Nilsen er ferdig i klubben etter fem år. Bergens Tidende skriv at dei får opplyst frå fleire hald at Brann skiftar trener.

Etter tapet mot Vålerenga laurdag stilte ikkje Nilsen opp til intervju med media etter kampen. Det gjorde heller ikkje nokon frå leiinga i klubben. Søndag var det møteverksemd i klubben. Dagleg leiar Vibekke Johannessen opplyser til Bergensavisen at dei vil snakke i løpet av måndag.

Nilsen, som tidlegare har trena Hødd, Volda og Ørsta, tok Brann opp frå 1. divisjon i 2015 og leia laget til 2.-plass i Eliteserien i 2016. Nilsen, som er busett i Volda, vart kåra til årets trenar i 2016.