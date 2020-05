– Treng å kjenne på litt kroppskontakt og sinne

Sport

– Når klarsignalet kjem så meiner at alle lag bør vere klare til å starte sesongen i løpet av to veker. Då vil det vere mogleg å få spelt ein del serierundar før fotballferien. Om det lar seg gjere så vil det kunne vere mogleg å ha eit sluttspel i 4. divisjon der tabellen vert delt i to, seier Hovdebygda-trenar Kenneth Nydahl.