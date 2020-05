Ny islandsk trenar klar for Volda

Sport

– Eg synest det er veldig spennande tider framover for Volda Handball. Det er ein klubb som har store ambisjonar både for aldersbestemte lag og senior. Eg ser at det er veldig mange flotte unge talent i spelarstallen. Unge spelarar som har lyst å strekke seg vidare, og eg ser at det er mogleg for meg hjelpe dei vidare til toppsatsing. Eg er også imponert over korleis Volda Handball har jobba dei siste åra, og eg har lyst å vere del av dette prosjektet, seier Hilmar Guðlaugsson til Volda handball sine heimesider.

Guðlaugsson er tilsett som hovudtrenar for rekrutteringslaget, i tillegg til at han har ansvar for spelarutvikling og aldersbestemte lag i samarbeid med Halldór Stefán Haraldson.

Islendingen har dei to siste sesongane vore trenar for Førde sitt lag i 1. divisjon. Avtalen han har signert med Volda gjeld for to år.

– Vi har jobba lenge med å få Hilmar og familien til Volda og er no utruleg glade og stolte over at vi har fått det til, seier styreleiar Norodd Dyrhovden i Volda handball.