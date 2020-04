Handballankene vert handsama no

Sport

Både Volda sitt damelaget i 1. divisjon og Ørsta sitt herrelag i 3. divisjon låg på opprykksplass då handballsesongen vart avslutta. Handballforbundet landa på ei avgjerd om poenggjennomsnitt for 1. divisjon. Det førte til at Volda hamna på 4.-plass og ikkje fekk sjansen til å spele i Eliteserien komande sesong. Ørsta vann si avdeling i 3. divisjon. Handballkretsen, Region Nord, valde og å gå for poenggjennomsnitt. Harstad og Rørvik, som har spelt ti og fjorten kampar, kom best ut. Ørsta som hadde eit tap på sine nitten kampar kom dårlegast ut.