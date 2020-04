Haustsesong og enkelt seriespel

Sport

Dagleg leiar Bjørn Oskar Haukeberg i Sunnmøre fotballkrets ser føre seg at det tidlegast vert aktivitet att i lokalfotballen 1. august i år. For dei lokale seniorlaga i herre- og damefotballen skulle seriestarten vore rett rundt hjørnet, men nasjonale retningsliner opnar for fotballkampar att tidlegast 15. juni. Vårsesongen vert det nok ikkje noko av, og Haukeberg trur at det går mot gjennomføring av enkel serie i 4.-, 5.- og 6. divisjon.