Seniorlaga tilbake på treningsfeltet med restriksjonar

Sport

Norges fotballforbund, i tett dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Toppfotball, har laga treningsråd for fotball. Det er no opna opp for at grupper på fem, inkludert ein vaksen, kan vere i aktivitet. I tillegg skal det vere ein avstand på to meter eller meir mellom deltakarane.

Dei nye retningslinene gjer det og mogleg for organisert aktivitet igjen. Sidan 13. mars har det vore forbod mot all organisert aktivitet i idretten.

Ørsta IL fotball går i gang att med treningar for seniorlaga.

- Vi opnar opp for a-laga viss dei ønsker det, og det er heilt frivillig å ta del. Damelaget skal trening måndag kveld denne veka og herrelaget tysdag kveld. No i påska er det lagt opp til to treningar kvar for desse laga. Så får vi vurdere kva som skal gjerast etter påske, seier dagleg leiar Arnstein Sandvik i Ørsta IL fotball.

Fotballgruppa følgjer alle forholdreglar og retningsliner.

- Det skal vere ein avstand på to meter mellom dei aktive og grupper på maks fem. Vi delar inn i områder og det skal vere god avstand mellom gruppene.. Vi har lagt til rette for vasking av fotballane med antibac. Alle forholdreglar er tatt og informasjon sendt ut. Vi følgjer det fotballforbundet har gått ut med, seier Sandvik.