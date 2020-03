- Vi vil anke avgjerda til handballforbundet

Sport

Handballsesongen var brått avslutta då det vart sett i verk tiltak for å hindre smitten av koronaviruset i Noreg. Handballherrane til Ørsta toppa si avdeling i 3. divisjon og var på god veg mot kvalifiseringsspel til 2. divisjon. Då sesongen vart avslutta var det venta at Ørsta ville få tilbod om å spele i 2. divisjon komande sesong, men Region Nord har no fatta vedtak om at Harstad og Rørvik skal rykke opp frå 2. divisjon medan Ørsta blir verande i 3. divisjon.