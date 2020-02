I landslagstroppen

Sport

Synne Masdal er tatt i troppen til J19-landslaget. Landslaget skal på samling på La Manga i starten av mars.

Masdal, som no spelar for Røa, fekk debuten sin for J19-landslaget mot England i november i fjor. Forsvarsspelaren var i startoppstillinga då Noreg møtte Nederland nokre dagar etter England-kampen.

Noreg møter Italia, Tyskland og Frankrike under samling på La Manga.