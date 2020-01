– Det er heilt avgjerande med engasjement frå lokalt næringsliv

Sport

– Vi forlengjer og styrker samarbeidet med handballen. Får vår sin del handlar det om at den aktiviteten som handballgruppa skapar i breidda. Alle som går innom Ørstahallen kan registrere at det er bra for bygdene våre. Det triggar næringslivet. Mangfaldet her er viktig for å skape ein bygdeby i Ørsta. Då er viktig for oss i Vartdal Plast å vise at vi støttar opp om dette. Handballgruppa gjer ein god jobb på alle nivå. Det er kjekt å sjå at dei no har seniorlag som hevdar seg og som kan vere ein katalysator for dei unge som er på veg oppover i klubben, seier dagleg leiar Jan Endre Vartdal i Vartdal Plast.