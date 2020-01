– Når vi møter dei aller beste laga i serien så må vi vere realistiske

Sport

Ørsta sitt G18-lag kom seg gjennom kvalifiseringa og spelar i år i Lerøyserien, eliteserien for G18-lag i Noreg. Alle laga har spelt to kampar så langt denne sesongen. Søndag skal Ørsta spele sine to første kampar på heimebane i Ørstahallen. Motstandarar er Falk Horten og Haslum.