- Enorm interesse

Sport

Handball i romjula vert ein tradisjon for stadig fleire. Gjennom mange år har spelarar i alle aldrar samla seg i den gamle Ørstahallen for å vise gamle kunstar og ha det kjekt i lag. Dei siste åra har interessa for turneringa vokse. I år melde atten lag seg på og arrangøren måtte seie nei til fleire. For første gang vart den nye Ørstahallen nytta. Med god fasilitetar var det ikkje berre mange spelarar i aksjon, men også mykje publikum.